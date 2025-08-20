En vivo

Espectáculos

Roberto García Moritán fue escrachado en un evento mientras miraba a Pampita y Martín Pepa

La modelo y el político se vieron públicamente a un año de su polémica separación.

20/08/2025 | 11:21Redacción Cadena 3

FOTO: Roberto García Moritán fue escrachado en un evento mientras miraba a Pampita y Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa hicieron su primera aparición pública tras su reconciliación en la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, escenario donde varias figuras públicas dieron su presente. Entre ellas, Roberto García Moritán junto a su nueva pareja, Priscila Crivocapich. 

A un año de su separación, Pampita y Moritán se volvieron a cruzar públicamente, estando a una mesa de distancia entre ellos pero ambos con sus respectivas nuevas parejas. Si bien no cruzaron palabras, se difundió un video que deja ver al ex Ministro de Desarrollo Económico mirando a su ex pareja con el polista.

En el video se puede ver cómo Pampita, luciendo una sonrisa de oreja a oreja, está abrazada con su novio polista mientras escuchan al presentador. En otra mesa, a metros de distancia, Moritán busca con la mirada a su ex pareja, siendo testigo de la feliz escena, mientras su pareja está a su lado.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Roberto García Moritán fue visto mirando a su ex pareja, Pampita, en un evento. ¿Quiénes participaron? Pampita y Martín Pepa, así como Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. ¿Cuándo ocurrió? El evento tuvo lugar recientemente, a un año de la separación de Moritán y Pampita. ¿Dónde se realizó el evento? En la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos. ¿Por qué fue notable? Porque se produjo el encuentro entre los ex parejas en un contexto público, llamando la atención de los asistentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

