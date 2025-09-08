FOTO: Ricardo Montaner celebró su cumpleaños número 68 con un mensaje a sus fans: "Algún día..."

Ricardo Montaner recibió su cumpleaños número 68 con un emotivo posteo dedicado a sus fanáticos donde deseo "algún día volverlos a ver". A fines del año pasado, el artista anunció su retiro de los escenarios para poder dedicarse a su familia y componer música nueva.

Con un posteo en sus redes sociales, el cantante escribió una carta a corazón abierto para sus fieles oyentes: "Así como esa estela que ven, ha sido este camino que recorrimos juntos. Un recorrido hacia un futuro desconocido, pero nunca incierto. Vamos dejando atrás lo andado, sí, pero la memoria es un aliado silencioso que nos apaña en la espera".

"Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver. Como esa familia del migrante que se reúne después de tanto tiempo y se funde en un abrazo interminable, así. No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrándome la mano, como siempre", continuó.

Y expresó su deseo de volver a subirse al escenario: "Hoy es mi cumpleaños y mi mayor regalo es sentirlos ahí cerquita. Le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos como de costumbre. Que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde".

Por otra parte, compartió las imágenes de su íntimo festejo en un yate, donde su familia colocó carteles de "Happy Birthday", junto a una decoración en una picada.