FOTO: Ricardo Arjona recordó con amor sus inicios en Buenos Aires mientras es furor por sus shows en Miami

En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por "el sur".

Según supo Noticias Argentinas, a través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con una promesa: "Salud por la dicha de volver .... Siempre volver".

La publicación llega mientras su gira "Lo que el Seco no dijo" continúa rompiendo récords de convocatoria en Estados Unidos.