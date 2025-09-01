Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Argentina: ¿cuándo será?

Después de 23 shows agotados en Guatemala, conquistar el Madison Square Garden y romper con su propio récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su vuelta a la Argentina.

El cantante guatemalteco llegará a Buenos Aires con “Lo que el seco no dijo”, en un inolvidable show con producción de Fenix Entertainment, en el Movistar Arena, los días 1 y 2 de mayo de 2026.

La preventa Santander Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 horas por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitaría automáticamente cuando se agote la preventa. También se ofrecerieron paquetes VIP para vivir la experiencia completa con uno de los artistas más importantes y queridos.

En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por "el sur".

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con una promesa: "Salud por la dicha de volver .... Siempre volver".

