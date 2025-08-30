En vivo

Espectáculos

Revelaron el nombre del tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Según informó el programa LAM (América TV), el hombre sería un joven de entre 20 y 21 años. 

30/08/2025 | 20:02Redacción Cadena 3

FOTO: Gimena Accardi habría sido infiel en más de una oportunidad

Tras 18 años de relación, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación, un desenlace que inicialmente se atribuyó al desgaste natural del vínculo. Sin embargo, en los últimos días la actriz reconoció haber sido infiel, y trascendió quién habría sido la persona involucrada en la polémica ruptura.

Según informó el programa LAM (América TV), el hombre sería un joven llamado Ulises, de entre 20 y 21 años, deportista y perteneciente a un club donde la actriz conoció a una persona en común. Practica básquet y remo, y proviene de una familia con una posición económica destacada.

El acercamiento entre Accardi y Ulises habría ocurrido luego de la separación formal de la actriz y el actor. Según Pepe Ochoa, quien condujo el ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, el primer encuentro se dio tras un viaje en avión a España, donde compartieron asiento. “Cuando están por bajar del avión coquetean, y ella le dijo ‘escribime’”, explicó el panelista. Tras la comunicación inicial, se encontraron en dos ocasiones más.

Gimena Accardi había definido previamente a su relación con Ulises como un “random”, es decir, un desliz sin intenciones mediáticas, y pidió que no intenten identificarlo ni rastrearlo, ya que no pertenece al mundo del espectáculo ni mantiene presencia en redes sociales.

Por su parte, Nicolás Vázquez había señalado que la relación arrastraba problemas desde antes, y mencionó que el derrumbe de un edificio en Miami en 2021, episodio que ambos vivieron, fue un momento determinante en el deterioro de la pareja.

El reconocimiento público de la infidelidad y la aclaración de la identidad del tercero ponen fin a los rumores que circulaban sobre la separación, dejando en evidencia que el distanciamiento de la pareja no solo respondió a tensiones acumuladas, sino también a un vínculo paralelo surgido tras la ruptura.

Lectura rápida

¿Quiénes se separaron recientemente?
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación tras 18 años de relación.

¿Qué reveló Gimena Accardi sobre su relación?
Reconoció haber sido infiel y mencionó a un joven llamado Ulises como el involucrado.

¿Cómo se conocieron Accardi y Ulises?
Se conocieron en un viaje en avión a España, donde compartieron asiento y coquetearon.

¿Qué dijo Gimena sobre su relación con Ulises?
La definió como un “random”, un desliz sin intenciones mediáticas.

¿Qué evento afectó la relación entre Vázquez y Accardi?
El derrumbe de un edificio en Miami en 2021 fue un momento determinante en el deterioro de la pareja.

