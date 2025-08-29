Qué dijo Nico Vázquez tras los dichos de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi

FOTO: Qué dijo Nico Vázquez sobre las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi

La escandalosa separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi generó cientos de reacciones en los medios y redes sociales, entre ellas, un filoso comentario de Mirtha Legrand.

Durante sus conocidos almuerzos, la “Chiqui” mencionó que no le gustó la forma de actuar de la actriz, porque dejaba a su ex pareja como “un cornudo”: “Esas cosas no se explican, se ocultan.”

Su frase no tardó en viralizarse en redes sociales y en ser levantada por numerosos portales, que volvieron a poner el foco en la infidelidad de Accardi.

La icónica conductora lamentó su comentario y, si bien manifestó no tener su contacto, buscó comunicarse con el actor para pedirle disculpas.

Vázquez por su parte, dijo entender la situación y agradeció el acercamiento de la “Chiqui”: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames.”

Por otra parte, Mirtha también comunicó que iría a ver a Rocky al teatro.