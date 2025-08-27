Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron su divorcio en una emotiva audiencia

Después de 18 años de relación, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez formalizaron su separación en una audiencia judicial que sorprendió por la emotividad y la ausencia de escándalos. La pareja, que atravesó juntos momentos de felicidad y de dolor, eligió cerrar su historia con un gesto de madurez: tomados de la mano, se abrazaron, firmaron los papeles y compartieron un desayuno tras la firma.

La división de bienes se resolvió con un criterio equitativo. Según informó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, Accardi conservará la casa de la zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que Vázquez se quedará con el departamento de Núñez, adquirido a comienzos de este año. La decisión se tomó sin tensiones ni reclamos, en un marco de respeto mutuo.

Otro punto clave fue el futuro de la obra teatral En otras palabras, que la actriz protagoniza junto a Andrés Gil y producía con Vázquez. Se confirmó que la pieza llegará a su fin en las próximas semanas, marcando también el cierre de un capítulo laboral compartido.

El acuerdo económico contempló una distribución clara de activos para evitar conflictos futuros, bajo la modalidad de un divorcio “exprés”. Fuentes cercanas aseguraron que ambos prefirieron resolver todo en privado y en armonía, alejados del ruido mediático.

La escena posterior a la firma —con ambos compartiendo un desayuno— marcó la diferencia frente a otras separaciones mediáticas. Sin acusaciones ni disputas, el exmatrimonio priorizó preservar el cuidado mutuo.

Hoy, con el divorcio formalizado, cada uno comienza un nuevo camino. Accardi encara nuevos proyectos artísticos, mientras Vázquez disfruta del éxito teatral con Rocky. Aunque la separación resultó sorpresiva, ambos dejaron en claro que el respeto y el cariño seguirán presentes en esta nueva etapa.