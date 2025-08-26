En vivo

Espectáculos

La emotiva reflexión de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez y volver a actuar con Andrés Gil

Su ex pareja no dudó en reaccionar a su posteo.

26/08/2025 | 08:48Redacción Cadena 3

FOTO: El mal momento de Gimena Accardi

Gimena Accardi retomó sus actividades tras su divorcio express de Nicolás Vázquez, y regresó a los escenarios de “En otras palabras”, la obra teatral que coprotagoniza con Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia en su relación.

La actriz publicó una emotiva reflexión sobre su vuelta al teatro y compartió sus sentimientos de nostalgia por volver a la ciudad que la conecta con su familia: "En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí", escribió.

"Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)", agregó.

Todos los ojos estaban puestos en la función y en cómo se comportarían Accardi y Gil una vez juntos en el escenario, tras los rumores que los vinculaban. Sin embargo, no pasó desapercibido el gesto de su ex esposo, de dejar un corazón blanco y un infinito en la publicación de su ex pareja, demostrando que la pareja mantiene un vínculo de afecto y respeto que supera los rumores.

Lectura rápida

¿Qué hizo Gimena Accardi recientemente? Retomó sus actividades en el teatro tras su divorcio.

¿Con quién actúa en la obra? Actúa junto a Andrés Gil.

¿Dónde tuvo lugar la función? En Bahía Blanca y Pigüé.

¿Qué sentimientos expresó? La actriz habló sobre su nostalgia al volver a la ciudad que conecta con su familia.

¿Cómo reaccionó su ex pareja? Nicolás Vázquez dejó un gesto afectivo en la publicación de Accardi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

