En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Remplazan a Lali en La Voz Argentina: Nicki Nicole asumirá su lugar

La artista no estará en el programa de Telefe. Nicki Nicole será quien la reemplace. La ausencia de Lali se debe a sus compromisos en Vélez y otros eventos.

15/09/2025 | 14:59Redacción Cadena 3

FOTO: Lali comparte el jurado de La Voz con Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra

Lali Espósito se ausentó de La Voz Argentina, según revelaron en el streaming del programa de Telefe. La artista no pudo estar presente en algunas grabaciones por la exigencia que le significó realizar sus shows en el estadio Vélez Sarsfield.

“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó Sofi Martínez.

La figura que ocupará su lugar es otra reconocida artista joven. Se trata de Nicki Nicole, quien por estos días está en España viviendo una relación de amor con el joven futbolista Lamine Yamal.

No es la primera vez que Nicki Nicole y Lali están juntas en La Voz. En 2021, también se cruzaron en el programa y hasta cantaron juntas.

Lectura rápida

¿Quién reemplaza a Lali en La Voz?
Nicki Nicole asumirá el puesto de Lali Espósito en La Voz Argentina.

¿Por qué Lali no estará?
Lali se ausentó por compromisos en Vélez Sarsfield y otros eventos.

¿Cuándo se anunció el reemplazo?
La información se reveló durante una transmisión en vivo del programa.

¿Dónde vive Nicki Nicole actualmente?
Actualmente, Nicki Nicole reside en España debido a su relación con Lamine Yamal.

¿Han trabajado juntas antes?
Sí, Nicki Nicole y Lali ya habían colaborado en La Voz en el año 2021.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho