Remplazan a Lali en La Voz Argentina: Nicki Nicole asumirá su lugar

FOTO: Lali comparte el jurado de La Voz con Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra

Lali Espósito se ausentó de La Voz Argentina, según revelaron en el streaming del programa de Telefe. La artista no pudo estar presente en algunas grabaciones por la exigencia que le significó realizar sus shows en el estadio Vélez Sarsfield.

“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó Sofi Martínez.

La figura que ocupará su lugar es otra reconocida artista joven. Se trata de Nicki Nicole, quien por estos días está en España viviendo una relación de amor con el joven futbolista Lamine Yamal.

No es la primera vez que Nicki Nicole y Lali están juntas en La Voz. En 2021, también se cruzaron en el programa y hasta cantaron juntas.