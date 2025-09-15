Remplazan a Lali en La Voz Argentina: Nicki Nicole asumirá su lugar
La artista no estará en el programa de Telefe. Nicki Nicole será quien la reemplace. La ausencia de Lali se debe a sus compromisos en Vélez y otros eventos.
15/09/2025 | 14:59Redacción Cadena 3
FOTO: Lali comparte el jurado de La Voz con Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra
Lali Espósito se ausentó de La Voz Argentina, según revelaron en el streaming del programa de Telefe. La artista no pudo estar presente en algunas grabaciones por la exigencia que le significó realizar sus shows en el estadio Vélez Sarsfield.
“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó Sofi Martínez.
La figura que ocupará su lugar es otra reconocida artista joven. Se trata de Nicki Nicole, quien por estos días está en España viviendo una relación de amor con el joven futbolista Lamine Yamal.
No es la primera vez que Nicki Nicole y Lali están juntas en La Voz. En 2021, también se cruzaron en el programa y hasta cantaron juntas.
Lectura rápida
¿Quién reemplaza a Lali en La Voz?
Nicki Nicole asumirá el puesto de Lali Espósito en La Voz Argentina.
¿Por qué Lali no estará?
Lali se ausentó por compromisos en Vélez Sarsfield y otros eventos.
¿Cuándo se anunció el reemplazo?
La información se reveló durante una transmisión en vivo del programa.
¿Dónde vive Nicki Nicole actualmente?
Actualmente, Nicki Nicole reside en España debido a su relación con Lamine Yamal.
¿Han trabajado juntas antes?
Sí, Nicki Nicole y Lali ya habían colaborado en La Voz en el año 2021.
[Fuente: Noticias Argentinas]