En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Reconocimiento a Charly García por su álbum "La lógica del Escorpión"

La ceremonia se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre.

11/09/2025 | 09:42Redacción Cadena 3

FOTO: Reconocimiento a Charly García por su álbum "La lógica del Escorpión"

Charly García continuó destacándose con su carrera artística, siendo una de las figuras argentinas más importantes del mundo. En esta ocasión, el artista fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico publicado en 2024, “La lógica del Escorpión”.

La ceremonia abierta se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre en el salón San Martín, y reunió a decenas de fanáticos del artista, quien lamentablemente no pudo asistir al evento. De esta forma, quien recibió el reconocimiento fue la hermana de Charly, Josi García Moreno.

A través de un video, el artista agradeció la distinción, sosteniendo la placa en sus brazos: “Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”.

El legislador Juan Pablo O'Dezaill, quien estuvo detrás de la iniciativa, celebró el galardón a través de sus redes sociales: “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”.

Lectura rápida

¿Quién fue reconocido por la Legislatura Porteña?
Charly García fue reconocido por su último álbum “La lógica del Escorpión”.

¿Cuándo se realizó la ceremonia?
La ceremonia tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre.

¿Dónde se realizó el evento?
La ceremonia se llevó a cabo en el salón San Martín.

¿Quién recibió el reconocimiento en nombre de Charly García?
La hermana de Charly, Josi García Moreno, recibió el reconocimiento.

¿Qué dijo Charly en su agradecimiento?
Charly agradeció a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el premio, mencionando que lo honra mucho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho