Reconocimiento a Charly García por su álbum "La lógica del Escorpión"
La ceremonia se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre.
11/09/2025 | 09:42Redacción Cadena 3
FOTO: Reconocimiento a Charly García por su álbum "La lógica del Escorpión"
Charly García continuó destacándose con su carrera artística, siendo una de las figuras argentinas más importantes del mundo. En esta ocasión, el artista fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico publicado en 2024, “La lógica del Escorpión”.
La ceremonia abierta se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre en el salón San Martín, y reunió a decenas de fanáticos del artista, quien lamentablemente no pudo asistir al evento. De esta forma, quien recibió el reconocimiento fue la hermana de Charly, Josi García Moreno.
A través de un video, el artista agradeció la distinción, sosteniendo la placa en sus brazos: “Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”.
El legislador Juan Pablo O'Dezaill, quien estuvo detrás de la iniciativa, celebró el galardón a través de sus redes sociales: “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”.
Lectura rápida
¿Quién fue reconocido por la Legislatura Porteña?
Charly García fue reconocido por su último álbum “La lógica del Escorpión”.
¿Cuándo se realizó la ceremonia?
La ceremonia tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre.
¿Dónde se realizó el evento?
La ceremonia se llevó a cabo en el salón San Martín.
¿Quién recibió el reconocimiento en nombre de Charly García?
La hermana de Charly, Josi García Moreno, recibió el reconocimiento.
¿Qué dijo Charly en su agradecimiento?
Charly agradeció a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el premio, mencionando que lo honra mucho.
[Fuente: Noticias Argentinas]