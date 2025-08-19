En vivo

Espectáculos

Rating: Otro Lunes Negro para Mario Pergolini

El Late Nite Show del creador de CQC no encuentra estabilidad.

19/08/2025 | 11:27Redacción Cadena 3

FOTO: Mario Pergolini tuvo una mala noche en materia de rating.

En un lunes sin muchas sorpresas, La Voz Argentina midió 12.0 puntos y fue lo más visto del día. Sumó un punto en relación al programa anterior.

LAM cosechó 4.8 puntos. Subió 1.4 puntos en relación al programa del miércoles y fue lo más visto de América TV. Además, quedó tercero en su franja.

La sorpresa se la llevó Mario Pergolini. Otro día perdido marcó 4.3 puntos. Restó 1.2 puntos a la cifra del viernes pasado, pero se ubicó segundo en su franja.

Tele 9 central superó a Bendita en la batalla interna de El Nueve y marcó 3.6 puntos siendo lo más visto del canal. Subió 6 décimas al rating anterior y está 9 décimas arriba de su promedio habitual.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Qué programa fue lo más visto del día?
La Voz Argentina, con 12.0 puntos.

¿Quién obtuvo el segundo lugar en su franja?
Mario Pergolini, con 4.3 puntos.

¿Cuál programa subió más puntos en relación al miércoles?
LAM, que subió 1.4 puntos.

¿Cuánto midió Tele 9 central?
Tele 9 central midió 3.6 puntos.

¿Quién hizo la medición de rating?
La medición fue realizada por Kantar Ibope Media.

[Fuente: Noticias Argentinas]

