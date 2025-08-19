Rating: Otro Lunes Negro para Mario Pergolini

FOTO: Mario Pergolini tuvo una mala noche en materia de rating.

En un lunes sin muchas sorpresas, La Voz Argentina midió 12.0 puntos y fue lo más visto del día. Sumó un punto en relación al programa anterior.

LAM cosechó 4.8 puntos. Subió 1.4 puntos en relación al programa del miércoles y fue lo más visto de América TV. Además, quedó tercero en su franja.

La sorpresa se la llevó Mario Pergolini. Otro día perdido marcó 4.3 puntos. Restó 1.2 puntos a la cifra del viernes pasado, pero se ubicó segundo en su franja.

Tele 9 central superó a Bendita en la batalla interna de El Nueve y marcó 3.6 puntos siendo lo más visto del canal. Subió 6 décimas al rating anterior y está 9 décimas arriba de su promedio habitual.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar.