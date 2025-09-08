En vivo

Espectáculos

Rating de TV y elecciones: ¿El público eligió cable o aire?

Todos lo detalles.

08/09/2025 | 17:56Redacción Cadena 3

FOTO: El público volvió a elegir el aire para informarse sobre un acontecimiento en especial.

El domingo 7 de septiembre el encendido toal de las señales de noticias alcanzó 15.3 puntos. Además, de ser el más alto en lo que va de 2025, superó en 5.4 puntos al de la TV Abierta.

Además, el encendido en el prime time (20 a 24 hs.) el encendido de las señales de noticias, también fue el más alto del año, marcó 20.7 puntos, superando en 8.1 puntos a la TV Abierta.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el 7 de septiembre? Se alcanzó un encendido de 15.3 puntos en señales de noticias.

¿Cómo fue el encendido en prime time? El encendido fue de 20.7 puntos, el más alto del año.

¿Qué fuentes se utilizaron para la información? Se utilizó Kantar Ibope Media y Televisión.com.ar como fuentes.

¿Cuánto superó a la TV Abierta? Superó el encendido de la TV Abierta en 5.4 puntos y 8.1 puntos respectivamente.

¿Es este el mejor registro del año? Sí, ambos registros fueron los más altos del año 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

