Rating de TV y elecciones: ¿El público eligió cable o aire?

FOTO: El público volvió a elegir el aire para informarse sobre un acontecimiento en especial.

El domingo 7 de septiembre el encendido toal de las señales de noticias alcanzó 15.3 puntos. Además, de ser el más alto en lo que va de 2025, superó en 5.4 puntos al de la TV Abierta.

Además, el encendido en el prime time (20 a 24 hs.) el encendido de las señales de noticias, también fue el más alto del año, marcó 20.7 puntos, superando en 8.1 puntos a la TV Abierta.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar.