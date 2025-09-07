Rating de TV sábado: así le fue a Mirtha Leggrand, Iván de Pineda, Chiche Gelblung y al 86
El frío le dio un respiro a la televisión abierta.
07/09/2025 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Mirtha Legrand, nuevamente, lo más visto de El Trece.
Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos de Iván de Pineda, alcanzó a medir 7.1 puntos. La Noche de Mirtha llegó a los 4.0 puntos, subiendo 0.6 décimas en comparación al último programa y se posicionó entre los más vistos del canal.
70 20 Hoy, el clásico de Chiche Gelblung por Canal 9 promedió 1.0 punto, no sólo subiendo bastante desde el programa de la semana anterior, sino que además quedó como el tercer programa más visto del canal.
Por su parte, el Superagente 86 midió 0.5 puntos, y tras casi un mes en emisión promedió los 0.5 puntos.
Fuente; Ibope/Televisión.com.ar.
[Fuente: Noticias Argentinas]