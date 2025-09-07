En vivo

Espectáculos

Rating de TV sábado: así le fue a Mirtha Leggrand, Iván de Pineda, Chiche Gelblung y al 86

El frío le dio un respiro a la televisión abierta.

07/09/2025 | 11:46

FOTO: Mirtha Legrand, nuevamente, lo más visto de El Trece.

Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos de Iván de Pineda, alcanzó a medir 7.1 puntos. La Noche de Mirtha llegó a los 4.0 puntos, subiendo 0.6 décimas en comparación al último programa y se posicionó entre los más vistos del canal.

70 20 Hoy, el clásico de Chiche Gelblung por Canal 9 promedió 1.0 punto, no sólo subiendo bastante desde el programa de la semana anterior, sino que además quedó como el tercer programa más visto del canal.

Por su parte, el Superagente 86 midió 0.5 puntos, y tras casi un mes en emisión promedió los 0.5 puntos.

Fuente; Ibope/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Cuál fue el rating de "Pasapalabra"? Alcanzó 7.1 puntos en su emisión.

¿Cómo le fue a "La Noche de Mirtha"? Logró 4.0 puntos, subiendo 0.6 décimas con respecto a su última transmisión.

¿Qué datos hay sobre "70 20 Hoy"? Promedió 1.0 punto, destacándose como el tercer programa más visto del canal.

¿Qué rating obtuvo "Superagente 86"? Midió 0.5 puntos, manteniendo ese promedio tras casi un mes al aire.

¿De dónde se obtuvo la información? Los datos fueron extraídos de Ibope/Televisión.com.ar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

