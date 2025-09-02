En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Quinto Movistar Arena para Ricardo Arjona, tras cuatro sold out

El cantante se presentará en Buenos Aires los días 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo.

02/09/2025 | 13:20Redacción Cadena 3

FOTO: Ricardo Arjona agota las entradas para sus shows en Buenos Aires

Ricardo Arjona no paró de batir récords y así lo demostró con la venta de entradas para sus shows en la Argentina, donde agotó las entradas para los días 1, 2, 3 y 7 de mayo, en muy pocos minutos.

El artista lanzó una quinta función. Se presentará el 11 de mayo de 2026 en el Movistar Arena y los tickets ya se pueden conseguir en www.movistararena.com.

Ricardo Arjona se reinventó nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo fue un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos.

"Lo que el Seco no dijo - La Gira" podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

"Lo que el Seco no dijo" es el nombre de esta nueva puesta en escena y también el nombre de un disco que estrenará este mismo año, convirtiéndose en uno de sus primeros trabajos inéditos que aparecieron a solo un año de haber lanzado el último.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es el artista dentro del evento?
Ricardo Arjona es el cantante que agotó entradas para sus shows en Argentina.

¿Cuándo serán las presentaciones?
Las fechas son 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
Las presentaciones tendrán lugar en el Movistar Arena en Buenos Aires.

¿Cómo se agotaron las entradas?
Las entradas se agotaron en muy pocos minutos tras su puesta a la venta.

¿Por qué se lanza una nueva función?
La demanda del público llevó a Ricardo Arjona a adicionar una nueva función debido al éxito de la venta de tickets.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho