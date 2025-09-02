Quinto Movistar Arena para Ricardo Arjona, tras cuatro sold out

FOTO: Ricardo Arjona agota las entradas para sus shows en Buenos Aires

Ricardo Arjona no paró de batir récords y así lo demostró con la venta de entradas para sus shows en la Argentina, donde agotó las entradas para los días 1, 2, 3 y 7 de mayo, en muy pocos minutos.

El artista lanzó una quinta función. Se presentará el 11 de mayo de 2026 en el Movistar Arena y los tickets ya se pueden conseguir en www.movistararena.com.

Ricardo Arjona se reinventó nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo fue un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos.

"Lo que el Seco no dijo - La Gira" podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

"Lo que el Seco no dijo" es el nombre de esta nueva puesta en escena y también el nombre de un disco que estrenará este mismo año, convirtiéndose en uno de sus primeros trabajos inéditos que aparecieron a solo un año de haber lanzado el último.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/