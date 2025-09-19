En vivo

Espectáculos

Qué es una fibrobroncoscopia, el procedimiento que le harán a Thiago Medina

El exGran Hermano continúa internado en terapia intensiva. Daniela Celis solicitó oraciones por su salud tras confirmarse una intervención quirúrgica inminente.

19/09/2025 | 09:00Redacción Cadena 3

FOTO: Qué es una fibrobroncoscopia, el procedimiento que le realizarán a Thiago Medina en las próximas horas

Daniela Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina y confirmó que deberá ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. La influencer pidió difundir la cadena de oraciones para su expareja.

A través de un comunicado en sus historias, Daniela reveló que Thiago deberá ser intervenido quirúrgicamente: “Se le realizará una cirugía torácica en estos días”. Previamente, había mencionado que también se le realizará una fibrobroncoscopia.

La cirugía torácica se suele realizar para diagnosticar o tratar enfermedades de los órganos ubicados en el tórax, como los pulmones, el esófago, la tráquea y el diafragma, excluyendo el corazón. Mientras que la fibrobroncoscopia es un estudio que busca, mediante una camarita, visualizar la causa del sangrado, su lugar y ver alguna otra anomalía que pueda extraerse.

El exGran Hermano se encontraba peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un violento choque con su moto. Desde su internación, el equipo médico le realizó una operación de extirpación de bazo. Además, tiene una afectación en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares.

Lectura rápida

¿Qué es una fibrobroncoscopia? Es un estudio que permite visualizar la causa de un sangrado y detectar anomalías en los pulmones.

¿Quién es Thiago Medina? Es un exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado tras un accidente.

¿Cuándo se realizará el procedimiento? Thiago será intervenido en los próximos días según la información proporcionada.

¿Dónde se encuentra internado? Se encuentra en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

¿Por qué necesitará cirugía? Debido a un accidente en moto que le causó múltiples lesiones graves.

[Fuente: Noticias Argentinas]

