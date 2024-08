Qué dijo Florencia Peña sobre los rumores de un video con Alberto Fernández

Florencia Peña negó rotundamente que hubiera un video que la involucra con Alberto Fernández. Sus declaraciones tienen lugar luego de viralizarse un encuentro entre el expresidente y la panelista Tamara Pettinato.

En una entrevista con "Perros de la calle" (con Andy Kusnetzoff, por Urbana Play), la estrella de "Mamma Mía!" se defendió de las críticas por haber ido a una reunión con el exmandatario en la Quinta de Olivos hace tres años.

"No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Quiero decirlo de esta manera: es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando las tres horas de cierre de los Juegos Olímpicos pues no hay ni video, ni foto. No hay nada", remarcó Peña.

"En este hecho me meten por la ventana. Yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no, no", agregó la actriz.

FLORENCIA PEÑA ROMPE EN LLANTO AL HABLAR DE LAS VERSIONES QUE CIRCULARON EN REDES SOCIALES DONDE LA VINCULABAN CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ



"No hay ningún video mío que vaya a salir, no hay ni video ni foto, no hay nada [...] soy una persona honesta y no tengo por…"

"Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente. Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer. No hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada", insistió.

Peña recordó que, cuando acudió a la Quinta de Olivos para explicarle a Fernández la situación de los actores durante la pandemia, ella no estaba con el pelo oscuro en ese entonces.

"Intentaron burdamente hacer una foto en el ascensor, yo no fui a la Casa Rosada. Yo fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha en aquella época, si la van a hacer, háganla bien", dijo un poco más desestructurada.

La actriz se quejó por la manera en la que explotaron los usuarios en las redes respecto a que "había ido a tener algún tipo de actividad sexual" con el entonces presidente por pedirle una reunión.

"Pensaba que yo por haber dio una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera (...) era solamente haciendo un pete. Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pete. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos, jodido, y hasta el colectivo 60 me apoyó", ironizó.

"En esos chats está el motivo por el cual yo quería ir. Vienen contra mí, por segunda vez. Con el mismo tema, con el mismo esfuerzo. Es muy difícil luchar contra miles de cuentas fake", cerró.

