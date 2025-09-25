Primera imagen de Claudio Contardi en prisión tras su condena por abuso a Julieta Prandi

FOTO: Se conoció la primera imagen de Claudio Contardi en la cárcel, condenado por abusar de Julieta Prandi

El juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual con acceso carnal agravado, entre otros delitos, finalizó el pasado 13 de agosto de 2025. Ahora, se conoció la primera imagen del empresario en el Penal número 41 de Campana, donde cumple la condena de 19 años de prisión.

La imagen fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, mencionando que fue tomada en un contexto donde estaban trasladando a Contardi a otro sector de la cárcel hace aproximadamente dos días. Además, compartieron detalles exclusivos de su estado físico, destacando que “no come", que se ve desmejorado y que se encuentra “muy mal”.

“Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, contó Ochoa. “Contardi está absolutamente deprimido por el tema de las visitas”.

"Me dicen que esta muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros", comentó Ángel de Brito, revelando que la madre está muy mal y lo visitó solamente una vez en este tiempo.

Mauro Szeta sumó: "Es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real. Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”.