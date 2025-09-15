Polémica en Masterchef: sorpresiva baja de Momi Giardina y nueva reemplazante

Falta cada vez menos para la nueva edición de MasterChef Celebrity que tuvo a conducción de Wanda Nara y se estrenará en los próximos meses. En un programa especial, la empresaria y Vero Lozano presentaron a los 24 participantes que pelearán por el título de mejor cocinero.

El reality, que estuvo cargado de especulaciones sobre quién estaría frente a la conducción, sumó una nueva polémica luego de que trascendiera que una de sus participantes anunciadas solo estaría “un mes”, para luego abandonar el concurso.

Ángel de Brito dio a conocer la primicia en LAM y reveló quién la reemplazaría: “Momi Giardina va a participar un mes. La reemplazante de Momi es Selva de GH”.

Si bien no dio detalles de por qué la participante decidió colgar anticipadamente su delantal, sí detalló que desde el canal le dijeron que el nombre de Selva sí estuvo entre los primeros confirmados, pero que finalmente la bajaron cuando Momi confirmó su presencia.

Tras el reciente acuerdo, la ex Gran Hermano volvió a ser convocada para participar del reality.