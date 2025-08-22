Pampita y Nicole Neumann se reconcilian en tapa de revista y generan furor en redes

Pampita y Nicole Neumann, quienes fueron protagonistas de uno de los enfrentamientos más icónicos en la farándula argentina, dejaron sus diferencias atrás y volvieron a posar juntas para una conocida revista de modas. Las imágenes de su sesión de fotos se viralizaron en redes sociales, donde analizaron la conducta de ambas modelos.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales, mencionaron "la frialdad" de Nicole al terminar la foto, buscando alejarse del lado de Pampita. Mientras que otros celebraron la buena onda que tiene la conductora de Los 8 Escalones, que incluso buscó abrazar y darle un beso a su colega cuando ella se alejó.

“Nicole hermosa, y Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita. Nicole con su sonrisa descontracturada, natural y Pampita siempre haciendo fuerza para mantener su sonrisa”, señalaba una usuaria bajo el video. Mientras que otra opinaba de forma contraria: “En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso”.

La rivalidad entre las modelos fue un tópico que dividió la opinión de los argentinos desde hace décadas, algo que fue alimentado por los medios y las propias protagonistas hasta el día de hoy. Inclusive, se comentaba que Neumann había decidido renunciar a Los 8 Escalones cuando se enteró de que Pampita iba a ser la nueva conductora del programa, algo que ambas desmintieron.

Si bien su “enfrentamiento” es algo del pasado, la foto de ambas posando juntas vuelve a tomar relevancia y demuestra que está todo más que bien entre ellas.