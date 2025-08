Pampita habló de su vida y de cómo aprendió a ser feliz sin pareja

Carolina "Pampita" Ardohaín debutó como conductora de "Los 8 Escalones" y aseguró que la propuesta le llegó porque ella pudo hacer un cambio en su vida. "No me lo esperaba para nada, llamó Guido Kaczka y fue irresistible la propuesta", contó a "Puro Show".

"Le bailo a la vida siempre. Me gusta todo lo que viví todo este año, de reconstruirme, es un año de mucha paz emocional. Tenía esa sensación de abrir los ojos, de no esperar nada, de disfrutar lo más chiquito, cambiar las prioridades y cambiar los sueños. Enfocarme en el amor de familia, hijos y amigos. Uno se va reinventando, mis propias versiones van cambiando", explicó la modelo.

Pampita entendió que ya no necesita tener un hombre a su lado para formar una familia: "Siempre tuve mi sueño de la familia y pensaba que era siempre con un compañero al lado, me di cuenta que mi familia son mis hijos. Mis chicos están muy bien, que es lo que me importa. Estamos bien con los que somos, no nos falta nada, nos divertimos, la pasamos bárbaro".

"No esperar nada también está bueno. Tuve que aprender, tuve que cambiar. No es la presión, yo soy una romántica y me encanta el amor, pero pude empezar a estar bien sola de noche, teniendo mis tiempos. Estar bien con uno mismo, con lo que hay. Los caballeros averiguan el teléfono y me escriben, pero estoy más selectiva. No sé lo que me depare el destino más adelante. No es algo que estoy buscando, aparece solo", afirmó.

“Con todos los dolores que tuve en el alma, yo valoro mucho lo lindo que me pasa. Yo ya no lloro más por nada, me pasaron cosas tremendas, no estoy para llorar por cualquier cosa. Sé que la gente espera de mí que me ponga en el rol de víctima, pero no cualquier cosa me derrumba”, agregó.

Al ser consultada por un posible romance con Joaquín Furriel, Pampita lo desmintió de manera tajante: "No sé si Furriel está de novio, si vive en Argentina. Cuando lo dijeron, me fui al Instagram a ver si me mandaba un mensaje, y nada. La última vez que lo vi fue hace años en Pampita Online, en una entrevista. No sé de dónde salió eso, no lo tengo en el radar".

Por último, respondió sobre su ruptura con Martín Pepa: "Martín es lo máximo, es un divino total, fue generoso. No había un plan a futuro que alguno de los dos cambie de país. Nunca expuse esta relación en mis redes, cuidé esta parte, lamento que lo estuvieron matando. Todos lo aman, se portó súper bien, me mimó mucho, me cuidó mucho. Somos humanos, a veces funciona y a veces no".