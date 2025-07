Ozzy Osbourne reveló su deseo de pasar tiempo con su familia antes de fallecer

El reconocido artista Ozzy Osbourne había asegurado que no quería “morir en un hotel”, sino “pasar tiempo con la familia”, durante una de sus últimas entrevistas con la prensa: falleció este martes a los 76 años, a sólo dos semanas de una multitudinaria presentación de despedida.

Las últimas apariciones públicas de Osbourne coincidieron rotundamente, ya sean diálogos o sobre las tablas: el músico no tenía pendientes e intentaba disfrutar con conciencia sus últimos momentos.

En una conversación reciente con el periodista Alexis Petridis, el padrino del rock metal sostuvo: "Me encantaría decir 'nunca digas nunca', pero después de los últimos seis años más o menos, ya es hora. Viví de gira durante unos 50 años, y me he acostumbrado a no tener que volver a coger las maletas y subirme al autobús”.

“Ya no fumo marihuana ni llevo el estilo de vida de una estrella de rock. Soy un poco hogareño. Nunca salgo. Nunca voy a bares; no bebo. Odio ir de compras con mi mujer. Me dan ganas de apuñalarme en el cuello después de media hora. Pero es hora de pasar tiempo con mis nietos; no quiero morir en un hotel. Quiero pasar el resto de mi vida con mi familia”, continuó.

Mientras el mundo rockero está de luto por la pérdida de un ícono, resuenan las palabras del legendario intérprete de Black Sabbath: “Es hora de decir 'basta'. Cuando lo has dado todo, puedes sentarte y decir: ¡Lo logré!”.

Osbourne vivió su infancia en una de las zonas más humildes de Birmingham y en la misma entrevista contó que de niño “Tenía una rueda vieja y un palo, y lo hacía rodar por las calles de Birmingham.”

En línea, el artista recordaba con dificultad algunos detalles: “Nunca tuvimos coche, nunca fuimos de vacaciones, nunca vimos el océano hasta que llegué al final de la adolescencia. No podíamos mantener un trabajo; llegaba a las cuatro semanas en una fábrica y decía: ‘¡Al diablo!’. Pero simplemente lo intentamos y funcionó”.

Sin embargo, sus últimos años fueron aún más complejos ya que en 2019, el Parkinson se hizo presente y lo calificó como “los peores años de mi vida”. Ozzy se preguntaba “¿Cuántas cirugías me he hecho?”, al tiempo que explicaba: “Tengo más metal dentro que un chatarrero”.

Así que meses antes de su último concierto y sin perder el entusiasmo, explicaba: “Sigo tomando antibióticos; me pusieron una cosa en la vena del brazo para administrarme inyecciones intravenosas. -Seis años después- todavía lo tengo puesto; me lo quitan esta semana, con un poco de suerte. Los antibióticos te dejan sin aliento”.

Sin embargo, el artista tenía en mente poner un refugio para animales y con su característico humor, cerró a Petridis: “Consíganse unos ponis, gallinas y un millón de perros. Quiero abrir un centro de rescate de perros y otro de caballos. Griten a los vecinos un par de veces”.