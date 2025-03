Nuevos videos del affaire en el Chateau Libertador podrían afectar a Wanda Nara en el juicio

Se viralizaron grabaciones del escandaloso incidente en el Chateau Libertador, que Mauro Icardi presentó ante la Justicia en el marco de su disputa legal con Wanda Nara. En este contexto, los videos, que anteriormente solo eran conocidos desde la perspectiva de la empresaria, fueron divulgados por Yanina Latorre en el programa 'Sálvese quien pueda'.

La conductora precisó que 'él presenta los videos al revés de lo que se había visto anteriormente y los enmarca como un informe pericial. En esas imágenes, queda evidenciado que Wanda no permite que su hija use el ascensor'. Latorre describe cómo, en las grabaciones, la empresaria, visiblemente alterada, solicita a Icardi que baje a las niñas. A su vez, expresa que no puede sostener a la pequeña, ya que recientemente pasó por una operación.

'La niña estira el brazo para acercarse a su padre. ¿Realmente es necesario obligar a una pequeña a pasar por esta situación tan difícil?', se cuestionó Yanina, dejando en claro que en el lugar había una persona grabando este delicado momento.

Además, la conductora criticó la rápida difusión de los videos, que muestran a sus hijas en un estado emocional vulnerable. 'Entiendo que se filtran los videos porque beneficia a su imagen pública. A pesar de los pronósticos, Icardi recibe un fuerte apoyo en redes sociales, a pesar de que la figura en cuestión es una mujer', agregó.