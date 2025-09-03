Nuevo revés judicial contra Wanda Nara por los viajes que realiza con sus hijas

FOTO: “Hay más personas denunciadas”: Nuevo revés judicial contra Wanda Nara y el centro de vida de sus hijas

En medio de su estadía en Turquía, el futbolista Mauro Icardi llevó adelante una nueva presentación legal en reclamo de los viajes internacionales de Wanda Nara por poco más de un mes de ausencia en Argentina, donde se encuentran sus hijas, y Elba Marcovecchio reclamó por la falta de comunicación entre el deportista y las niñas.

En un cuadro de fechas y países, la denuncia hizo hincapié en los vuelos de la conductora a España, México y Estados Unidos, desde el 20 de julio al 02 de septiembre, mientras Wanda continuó en el exterior a causa de las grabaciones del reality que presenta.

Por su parte, la abogada señaló que algunas ausencias fueron “por trabajo y otras no tanto”, al tiempo que ejemplificó: “En España no pareció que fuera una actividad laboral, estaba con Elián -Valenzuela, ‘L-Gante’-”.

“Cuando tenés un expediente de restitución internacional, donde el principal planteo es que el centro de vida de las nenas es Turquía porque vivían allá a cargo de su padre. Durante los dos años anteriores estuvieron al cuidado, prácticamente exclusivo de él”, continuó Marcovecchio.

Además, la letrada señaló que la demanda se acentúa principalmente en “los incumplimientos que son muy graves”, entre ellos, la inaccesibilidad de las comunicaciones entre el delantero del Galatasaray y la presentadora.

Así, la letrada afirmó los comentarios del periodista Guido Záffora quien señaló que en cuanto el futbolista trató de mantener un diálogo con las menores, casualmente, se cortaron las llamadas, las niñas no estaban, se estaban bañando o cenando.

En línea, “Elbita” insistió: “Hay un impedimento y es lo que denunciamos, sobre todo, cuando tenemos en curso una acción tan importante, donde están comprometidas las obligaciones de los Estados, como es el expediente de la restitución”.

“Hay un padre muy preocupado por sus hijas y nosotros pedimos reiteradamente que se restrinja la publicación de imágenes de las nenas porque ¡son dos criaturas! Es demasiado. Incluso se suma gente al elenco y hay otra persona más denunciada,” añadió la letrada.

“Cuando hay un discurso materna incompatible o contradictorio con sus actos, no podés trabajar”, concluyó la abogada.