Nora Carpena reveló detalles sobre su reconciliación con Mirtha Legrand

La actriz Nora Carpena contó los pormenores de su reconciliación con Mirtha Legrand, ya que la diva y la intérprete llevaban más de 20 años enemistadas, época en que se saludan “secamente”.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y en el marco de la previa al estreno de la obra “Viuda e hijas”, que se podrá ver a partir del 17 de septiembre en el Multitabarís, Carpena sostuvo: “El estreno te da esa cosa que te llega al estómago y te preguntás por qué estás ahí, me pasa todos los días, siempre hay una cosita en el fondo”.

“Cuando salís al escenario es como si te metieras en la boca de un lobo porque no ves la platea, está oscura”, continuó, al tiempo que calificó su reconciliación con Mirtha como un momento “muy bueno y agradable”: “Estábamos distanciadas desde hacía 20 años por cosas que pasaron que ya no recuerdo y quizás no fue tan grave”.

“Cuando nos veíamos, nos saludábamos muy secamente. No charlábamos y nos evitábamos. Cuando me invitaron ésta vez dije ‘Me levantó la prohibición’. Me gustó ir y verla”, desarrolló la artista.

Es que el cariño proviene de momentos anteriores: “Mi mamá y mi papá trabajaron muchísimo con Mirtha y la conozco desde que yo era una niña y ella, muy jovencita. Mi mamá le tenía mucho cariño y mi padre trabajó en todas las películas de Tinayre, eran amigos de toda la vida”

“Admiro su fortaleza, va a todos lados, vestida, peinada y con felicidad. Me dijo que si fuera por ella, iría todas las noches al teatro, quizás al cine no porque le gusta como actriz. Pero, como espectadora, le gusta el teatro”, cerró Carpena.