En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Nora Carpena reveló detalles sobre su reconciliación con Mirtha Legrand

La actriz será parte de “Viuda e hijas”, junto a Héctor Diaz, obra que se estrenará el próximo 17 de septiembre.

10/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: “Nos saludábamos secamente”: Nora Carpena sobre su reconciliación con Mirtha Legrand

La actriz Nora Carpena contó los pormenores de su reconciliación con Mirtha Legrand, ya que la diva y la intérprete llevaban más de 20 años enemistadas, época en que se saludan “secamente”.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y en el marco de la previa al estreno de la obra “Viuda e hijas”, que se podrá ver a partir del 17 de septiembre en el Multitabarís, Carpena sostuvo: “El estreno te da esa cosa que te llega al estómago y te preguntás por qué estás ahí, me pasa todos los días, siempre hay una cosita en el fondo”.

“Cuando salís al escenario es como si te metieras en la boca de un lobo porque no ves la platea, está oscura”, continuó, al tiempo que calificó su reconciliación con Mirtha como un momento “muy bueno y agradable”: “Estábamos distanciadas desde hacía 20 años por cosas que pasaron que ya no recuerdo y quizás no fue tan grave”.

“Cuando nos veíamos, nos saludábamos muy secamente. No charlábamos y nos evitábamos. Cuando me invitaron ésta vez dije ‘Me levantó la prohibición’. Me gustó ir y verla”, desarrolló la artista.

Es que el cariño proviene de momentos anteriores: “Mi mamá y mi papá trabajaron muchísimo con Mirtha y la conozco desde que yo era una niña y ella, muy jovencita. Mi mamá le tenía mucho cariño y mi padre trabajó en todas las películas de Tinayre, eran amigos de toda la vida”

“Admiro su fortaleza, va a todos lados, vestida, peinada y con felicidad. Me dijo que si fuera por ella, iría todas las noches al teatro, quizás al cine no porque le gusta como actriz. Pero, como espectadora, le gusta el teatro”, cerró Carpena.

Lectura rápida

¿Cuál fue el tema del diálogo de Nora Carpena? La actriz habló sobre su reconciliación con Mirtha Legrand.

¿Desde hace cuánto tiempo estaban enemistadas? Estuvieron distanciadas durante más de 20 años.

¿Qué obra estrenará Nora Carpena? La obra “Viuda e hijas” se estrenará el 17 de septiembre.

¿Cuál es la percepción de Carpena sobre el estreno? Ella mencionó que el estreno genera una sensación que le llega al estómago.

¿Desde cuándo conoce a Mirtha Legrand? La actriz conoce a Mirtha desde que era una niña, debido a la relación familiar laboral.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho