Nicolás González se separó de Paloma Silberberg y la habría bloqueado en redes
Se terminó el amor entre el futbolista Nicolás González y la modelo Paloma Silberberg.
15/08/2025 | 09:07Redacción Cadena 3
FOTO: Un jugador de la Scaloneta se separó de su pareja y hasta la habría bloqueado
Nicolás González, futbolista de la selección Argentina, se habría separado de su pareja Paloma Silberberg tras varios años en pareja. La separación habría sido tan abrupta que los involucrados se habrían bloqueado en sus redes sociales.
Fede Flowers, periodista de espectáculos, compartió los detalles de la separación: "Ella ya borró las fotos compartidas con él. Han estado en EuroDisney el 5 de julio, no hace mucho. La separación es reciente".
A su vez, explicó que la pareja "convivía en Europa" pero que ahora están "separadísimos" y que "no se pueden ni ver".
Sobre los posibles motivos detrás de la separación, mencionó el polémico video donde se lo ve al futbolista muy cercano a Sabrina Rojas, hablando en un boliche: "En el medio, hace un mes hubo una imagen en la que se lo veía a Nico con Sabrina Rojas. Ella se hizo la irónica, pero se ve que sí le pasaba algo. Ese video habría sido el detonante para que se termine la relación".
Lectura rápida
¿Quién se separó?
El futbolista Nicolás González se separó de su pareja Paloma Silberberg.
¿Cuándo ocurrió la separación?
La separación se habría dado recientemente, después de un viaje a EuroDisney el 5 de julio.
¿Qué pasó en redes sociales?
Ambos se habrían bloqueado en sus redes sociales tras la ruptura.
¿Por qué se separaron?
Un video de Nicolás González junto a Sabrina Rojas habría sido el desencadenante de la separación.
¿Cómo se encuentran ahora?
Están definidos como "separadísimos" y "no se pueden ni ver".
[Fuente: Noticias Argentinas]