Netflix: todos los estrenos de la semana hasta el domingo 21 de septiembre
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 15 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.
15/09/2025 | 00:31Redacción Cadena 3
FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 21 de septiembre
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 15 y hasta el domingo 21 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
- Martes 16 de septiembre: Realeza rebelde: Una insólita historia de amor
- Miércoles 17 de septiembre: Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo
- Miércoles 17 de septiembre: 1670
- Jueves 18 de septiembre: Black Rabbit
- Jueves 18 de septiembre: Platónico
- Jueves 18 de septiembre: Los tipos duros de Bollywood
- Jueves 18 de septiembre: El mismo día contigo
- Viernes 19 de septiembre: El refugio atómico
- Viernes 19 de septiembre: Y ella dijo quizás
- Viernes 19 de septiembre: El hotel embrujado
Lectura rápida
¿Cuáles son las fechas de los estrenos en Netflix? Desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de septiembre.
¿Qué tipos de contenido se estrenan? Nuevas películas, series y temporadas.
¿Qué se estrena el martes 16 de septiembre? Realeza rebelde: Una insólita historia de amor.
¿Qué se estrena el viernes 19 de septiembre? El refugio atómico, Y ella dijo quizás, y El hotel embrujado.
¿Qué novedades hay el jueves 18 de septiembre? Black Rabbit, Platónico, Los tipos duros de Bollywood y El mismo día contigo.
[Fuente: Noticias Argentinas]