Netflix: todos los estrenos de la semana hasta el domingo 21 de septiembre

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 21 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 15 y hasta el domingo 21 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Martes 16 de septiembre: Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

Miércoles 17 de septiembre: Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

Miércoles 17 de septiembre: 1670

Jueves 18 de septiembre: Black Rabbit

Jueves 18 de septiembre: Platónico

Jueves 18 de septiembre: Los tipos duros de Bollywood

Jueves 18 de septiembre: El mismo día contigo

Viernes 19 de septiembre: El refugio atómico

Viernes 19 de septiembre: Y ella dijo quizás

Viernes 19 de septiembre: El hotel embrujado