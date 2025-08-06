Netflix: cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”
La serie de Jenna Ortega es furor en la plataforma de streaming y los fans ya esperan por los nuevos capítulos.
Jenna Ortega regresó a Netflix con la primera parte de la segunda temporada de "Merlina" (Wednesday), la exitosa serie que sigue a la icónica hija mayor de la Familia Addams, y cuyos fans ya aguardan por los nuevos episodios.
Esta comedia de misterio juvenil, que cautivó a la audiencia con su atmósfera gótica y el ingenio de su protagonista, profundizará en las aventuras de Merlina durante sus años estudiantiles. La segunda entrega, que ya se anticipa con un enfoque más oscuro y la incorporación de nuevos rostros al elenco, busca mantener el magnetismo del personaje y explorar aún más sus complejidades.
Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”
La segunda temporada de la serie se lanzará en dos partes. La primera llegó este miércoles 6 de agosto, mientras que la segunda estará disponible desde el próximo 3 de septiembre.
Cronograma de estreno de “Merlina”:
- Parte 1: Se estrenó el 6 de agosto de 2025 y estuvo compuesta por los primeros episodios de la temporada.
- Parte 2: Llegará un mes después, el 3 de septiembre de 2025, completando el arco argumental de esta segunda entrega.
De qué trata “Merlina”
Expulsada de su anterior escuela tras un incidente con pirañas en la piscina para vengar a su hermano Pericles, Merlina es enviada por sus padres, Homero y Morticia, a la academia donde ellos mismos estudiaron. Aunque al principio se muestra reacia, Merlina se ve envuelta en una serie de misterios sobrenaturales que afectan a la escuela y a la comunidad local. La trama la lleva a investigar una monstruosa ola de asesinatos, mientras intenta dominar sus recién descubiertos poderes psíquicos y resolver un misterio que involucra el pasado de sus propios padres, ocurrido 25 años atrás.
La serie, con la dirección de Tim Burton en varios episodios, mantiene la estética gótica y el humor negro característicos de la Familia Addams, pero con un enfoque en la vida adolescente y los desafíos de Merlina para encajar (o no) entre sus compañeros "marginados" y "excluidos".
