Natasha Rey acusó a Mauro Icardi de contactarla por su vínculo con L-Gante

El WandaGate sumó un nuevo capítulo, aunque con una coprotagonista indefinida: hay quienes acusaron a Wanda Nara de coaccionar económicamente a Natasha Rey para que suba un video privado de Mauro Icardi, aunque la uruguaya negó conocer a la conductora.

La ganadora del Miss Costa América escribió molesta en sus historias de Instagram: “¡No soy amante! Menos extorsiono. ¡Ojo lo que hablan, yo tengo abogados también! Hablen con pruebas”. Después se quejó de la amiga de Eugenia “La China” Suárez, Graciela Alfano: “La Alfano canal Volver. No vas a hablar con La China, si son dos clones”.

Más tarde, la influencer se mensajeó con Yanina Latorre y sostuvo que su vínculo con el delantero del Galatasaray data de largo tiempo: “Él me sigue desde que Wanda empezó con Elián -Valenzuela, L-Gante-”.

“Con L-Gante nos seguimos desde hace mucho e hicimos un video porque soy modelo y él contrató modelos para un boliche. Igual, L-Gante es un caballero y jamás se metió con ninguna. Pero, Mauro -Icardi- buscaba chicas cercanas a Elián por despecho con Wanda”, continuó Natasha Rey.

En cuanto al futbolista, retomó: “Él hacía más de tres meses que no me reaccionaba a nada. El video que subieron es uno en donde me reaccionó y encima lo dio vuelta. Es viejo”. En ese sentido, señaló al contenido audiovisual difundido y ratificó que el remitente del mismo fue Icardi, no Nara.

“Él me dedica -dedicó- masturbaciones y me las manda por WhatsApp. Me manda mensajes y los borra, se ve que está al pedo. Hacía tres meses que no me escribía, se ve que se quedó solo, me mandó y borró”, añadió como si quedara alguna duda.

“En Instagram me da ‘Me gusta’ a las historias. Por WhatsApp me bloquea y desbloquea. Yo lo quemé, él no tiene nada mío. Yo sí. No me enojé. Me mandaba mensajes por redes sociales, cuando tenía pareja. Yo no soy el dos de nadie. El payaso me quiere dejar de loca y estúpida”, remarcó al tiempo que aseguró no haber visto en persona al mencionado.

“Yo soy mamá también, me cagaron mi familia. No soy una nena y tampoco soy pobre. Tengo lo mío solita. No juegues conmigo”, le esbozó al deportista. Con el mismo tono de molestia intentó empatizar con la mediática y deseó conocerla: “Me caen re bien ella y Pampita. Banco a todas las que nos cagaron las familias.”

“Éstos gatos vienen y rompen todo. Puedo vivir hasta los 80 años con lo que logré en mi vida. Vivo en un barrio privado, tengo propiedades en Brasil, Uruguay y Argentina. No necesito nada de nada”, concluyó.