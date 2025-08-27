Murió el actor Eusebio Poncela a los 79 años
Se destacó en el cine español. Le habían diagnosticado cáncer hace más de un año.
27/08/2025 | 12:57Redacción Cadena 3
FOTO: Eusebio Poncela tenía 79 años
El actor español Eusebio Poncela murió a los 79 años, según informó el diario El País. Destacado por su trayectoria de más de 30 años, participó en películas como "Arrebato" con Cecilia Roth o "La ley del deseo", de Pedro Almodovar.
Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista.
Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del '60.
En la década del '90 vivió en la Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país y hasta protagonizó un videoclip de los Fabulosos Cadillacs.
Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Eusebio Poncela? El actor español murió a los 79 años.
¿Dónde murió el actor? Eusebio Poncela falleció en Madrid, España.
¿Cuándo nació Eusebio Poncela? Nació el 15 de septiembre de 1945.
¿Cuál era su profesión? Fue actor, pintor, productor y guionista.
¿Qué enfermedad padeció? Le diagnosticaron cáncer hace más de un año.
[Fuente: Noticias Argentinas]