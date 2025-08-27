En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Murió el actor Eusebio Poncela a los 79 años

Se destacó en el cine español. Le habían diagnosticado cáncer hace más de un año.

27/08/2025 | 12:57Redacción Cadena 3

FOTO: Eusebio Poncela tenía 79 años

El actor español Eusebio Poncela murió a los 79 años, según informó el diario El País. Destacado por su trayectoria de más de 30 años, participó en películas como "Arrebato" con Cecilia Roth o "La ley del deseo", de Pedro Almodovar.

Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista.

Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del '60.

En la década del '90 vivió en la Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país y hasta protagonizó un videoclip de los Fabulosos Cadillacs.

Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Eusebio Poncela? El actor español murió a los 79 años.

¿Dónde murió el actor? Eusebio Poncela falleció en Madrid, España.

¿Cuándo nació Eusebio Poncela? Nació el 15 de septiembre de 1945.

¿Cuál era su profesión? Fue actor, pintor, productor y guionista.

¿Qué enfermedad padeció? Le diagnosticaron cáncer hace más de un año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho