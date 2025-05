Moria Casán critica a Mirtha Legrand y se aleja de su programa

Moria Casán, reconocida por su franqueza, fue contundente en su opinión sobre el ambiente creado en el programa de Mirtha Legrand, declarado que "no hay que ir al programa de Mirtha Legrand". La polémica surgió luego de que el actor Ricardo Darín hablara sobre la situación económica del país y criticara la inflación, lo que generó reacciones variadas, incluyendo la respuesta del Ministro de Economía, Luis Caputo, quien se sintió incómodo al escuchar las declaraciones del actor, describiéndolas como "vergonzosas".

En un encuentro junto a su compañero Jorge Marrale, los dos discutieron su próxima obra titulada "Cuestión de Géneros", pero también abordaron el escándalo mediático que rodeó a Darín. Marrale expresó su indignación ante la hostilidad mostrada hacia el actor, señalando que "es una actitud pésima la que tuvieron con Ricardo Darín".

La opinión de Moria sobre el programa

Casán consideró que el revuelo generado fue consecuencia de la aparición de Darín en el programa de Mirtha Legrand, afirmando con humor: "En conclusión, no hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal". Además, resaltó su desinterés por participar en dicho espacio, comentando entre risas que, aunque aprecia a Mirtha, ha decidido no asistir más.

"La queremos a Chiquita, pero yo ya no voy a esos lugares. Me invitan y no quiero ir", compartió Moria, dejando claro su intención de mantenerse alejada de programas que no le ofrecen el respeto que merece. A pesar de haber sido una invitada habitual en el pasado, la actriz ha manifestado su negativa a regresar, un reclamo que pierde fuerza en la industria del entretenimiento.

Este tipo de declaraciones resuenan fuertemente en un contexto donde el cruce entre actores y los medios se vuelve cada vez más tenso, planteando interrogantes sobre la libertad de expresión y el respeto entre colegas.