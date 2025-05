Ricardo Darín generó polémica tras su intervención en Mirtha Legrand sobre empanadas

Ricardo Darín y su polémica opinión

Ricardo Darín participó durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, donde dio su opinión sobre el éxito de "El Eternauta". Sin embargo, sus declaraciones acerca de una propuesta del Gobierno sobre los dólares guardados por los argentinos provocaron una fuerte controversia. El actor cuestionó esta iniciativa, alegando que muchas personas no tienen ni siquiera lo básico para sobrevivir, citando como ejemplo el elevado costo de las empanadas en algunos barrios.

En una posterior entrevista con Intrusos, Darín se refirió al revuelo causado por sus palabras, afirmando: "¿Qué revuelo se armó? Cada uno interpreta lo que quiere con eso. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Existen empanadas más caras y más baratas, dependiendo del barrio que te toque. Pero en realidad, me parece claro de qué estaba hablando".

Las declaraciones de Luis Caputo

En sus declaraciones, el actor se refirió también a las críticas que recibió por parte de Luis Caputo, actual ministro de Economía, quien había dicho que Darín intentó hacerse el "nacional y popular" y calificó sus palabras de "estupidez". El actor opinó: "Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia".

Además, Darín enfatizó que el trato despectivo del funcionario hacia él era injustificable, expresando: "Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me llama 'Ricardito', insinuando que lo que dije es una estupidez. Más allá de eso, reinterpretar mis palabras depende de cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuánta gente hay cargada de odio que vuelca sus frustraciones sobre mí. Te acusan de cosas que no soy".

La importancia de expresar opiniones

Pese a la controversia, Darín defendió la importancia de opinar. Dijo: "Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien, porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto; hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos".