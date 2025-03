Morena Rial intensifica su disputa con Yanina Latorre al acusarla de infidelidades en el pasado

En una reciente confrontación mediática, Morena Rial acusó a Yanina Latorre de haber sido infiel a su esposo, Diego Latorre, durante varios años. Las afirmaciones surgieron en medio de la emisión del programa ’Sálvese Quien Pueda’, donde Morena se sintió envalentonada para hacer tales declaraciones.

En su cuenta de Instagram, Morena reveló que Latorre dejaba su camioneta en un estacionamiento de Jumbo Pilar para luego cruzarse a otro vehículo donde supuestamente la esperaba otra persona. “Yanina habría sido infiel desde hace varios años. Dejó su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzó a otro auto donde la esperaba... Ampliaremos”, publicó la influencer, dejando entrever que podría revelar más nombres en el futuro.

Como respuesta a estas acusaciones, Yanina Latorre se dirigió a su audiencia en el segmento ‘Fondo de olla’ de su programa, donde optó por ironizar sobre la situación. “Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda... Pero, ¿pueden creer que un día me duró el divisimo? No te podés pelear con Morena Rial”, comentó entre risas, haciendo hincapié en la trivialidad que ella percibe en las declaraciones de su contrincante.

Además, Yanina disparó con humor: “More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo a chorear con un bebé en brazos”. Sus palabras claras y directas reflejan la confianza que tiene en su figura pública y su estilo irreverente.

La pugna entre ambas figuras del entretenimiento ha captado la atención de los medios y de sus seguidores, que observan con interés cómo se desarrolla esta rivalidad. Este intercambio de acusaciones pone de relieve no solo las tensiones en el mundo del espectáculo, sino también cómo se manejan las relaciones interpersonales en este ámbito altamente competitivo.