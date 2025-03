Morena Rial inicia un conflicto mediático por acusaciones contra Charlotte Caniggia y su abogado

Morena Rial desató una controversia al acusar a Charlotte Caniggia de mantener una relación amorosa con su abogado, Alejandro Cipolla. Las tensiones comenzaron durante el fin de semana, cuando la influencer utilizó su cuenta de Instagram para lanzar estos señalamientos. Tras escucharlas, Charlotte respondió a Morena de manera contundente: 'Me parece patética, una demente, hablar mal de mí y propagar solo mentiras. Estoy en pareja desde hace seis años; me parece muy feo que esté inventando cosas'.

Charlotte también mostró su rechazo llamando a Morena 'patética' y manifestó que esta busca fama a expensas de ensuciar a otros. Aunque su respuesta fue enfática, Charlotte decidió eliminar rápidamente las historias donde se refería a Morena, optando por un silencio repentino.

A pesar de eliminar sus publicaciones, la respuesta de Charlotte circuló por las redes, lo que llevó a Morena a hacer un nuevo comentario, lanzando una 'advertencia' a su oponente: 'Charlotte, no te atiendo por ahora porque tengo asuntos más importantes que tu desliz amoroso'. Sin embargo, no se contuvo al advertir: 'Pero no provoques al diablo, que te puede contestar'.

Por su parte, Alejandro Cipolla también se vio involucrado en la controversia y tomó la iniciativa de responder a las preguntas de los periodistas acerca de su vida sentimental. 'Ante las diversas consultas por parte de periodistas, no voy a responder nada', aclaró el abogado en sus redes sociales, manteniendo su postura de no revelar aspectos de su vida personal en este conflicto mediático.