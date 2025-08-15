More Rial se vio envuelta en una violenta pelea en un boliche de Capital Federal

Morena Rial se encontró nuevamente en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una violenta pelea en un boliche ubicado en el barrio porteño de Liniers. El pleito escaló de tal manera que los involucrados terminaron a los botellazos y la Policía debió intervenir para calmarlos.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, la pelea habría sido iniciada por la influencer luego de que esta pensara que una joven intentaba coquetear con su pareja, razón por la cual se acercó para amenazarla con una botella. “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tiró la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, explicó Ochoa sobre la situación.

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, sumó mientras las imágenes de Morena siendo intervenida por la Policía se mostraban en pantalla.

“Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”.

Qué dijo Morena Rial sobre su enfrentamiento en un boliche

Al viralizarse las imágenes del violento hecho, Morena se pronunció en sus redes sociales e hizo oídos sordos a las críticas que recibió, tomando responsabilidad por sus hechos. “Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí. A las pelo de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño les cabe la cagada, es así”, escribió.

“Y a vos Pepe Ochoa que te llenas la boca hablando de mí todo el día. Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venir hacer el que discriminas, primero te falta calle y segundo anda chupat* una buena cajeta qué es lo que te hace falta, resentido sucio”, apuntó contra el panelista de LAM.

Y luego, profundizó sobre el hecho, justificando sus actos: “Salimos en grupo, vamos y volvemos todos. Pase o cueste lo que cueste. Esto es así. Se pueden ir bien a la verga los que piensan que me afectan los comentarios, acá y allá voy a saltar por los míos, y los míos x mi. Le duela a quien le duela...”.