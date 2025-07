Moranzoni, sobre su salida de Crónica TV: "Me tendría que haber ido antes"

Diego Moranzoni se sinceró sobre su polémica salida de Crónica TV tras el escándalo por una supuesta denuncia por estafa que él le habría hecho a una mujer con una colecta solidaria ocurrida en su programa. El conductor desmintió haber sido desvinculado por la empresa y aclaró que fue él quien decidió renunciar al canal que lo tuvo como figura por aproximadamente 10 años.

En diálogo con Pablo Montagna para Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM630), el periodista habló sin filtros sobre su renuncia y cómo vivió la polémica que lo tenía como protagonista.

"Nunca estuve mal. Cuando surgió este quilombo, yo dije ‘esto es todo mentira’. Cuando te acusan de una cosa así y te dicen que hay mil cosas, a los tres minutos aparecen diez denunciantes, desfilan por los canales. Yo no sé si fue una cama”, explicó.

“Lo único que me costó fue irme de un canal en el que estuve muchos años y que me tendría que haber ido antes. En el canal no me querían. No me querían porque les molestaba. La gente ya no decía Crónica TV, decía el canal de Moranzoni”, opinó.

Y ahondó más sobre su relación con las autoridades del canal: “Yo creo que a uno de los dueños le molestaba, particularmente, que él sentía que yo hablaba por el canal, lo cual era mentira. Pero nada, ya pasó”.

Sobre el escándalo, el conductor sostuvo que se mantuvo tranquilo porque tenía las pruebas de todo: “Yo honestamente nunca estuve mal. La primera semana tuve que salir a explicar y gracias a Dios lo tenía todo guardado. La conversación con la que era mi amiga. Incluso circulaba un audio donde iban a denunciarme 6 personas. Todo armado”.

Y agregó: “Yo me defendí de lo que me acusaron y lo demás eran todas especulaciones. Y yo sabía, por eso yo estaba muy tranquilo, que no iban a aparecer desfilando la gente. Porque la única persona no dijo que le robé. Le costó más a mi mujer, a mi papá. Yo a los tres días estaba laburando”.

Además, relato el apoyo incondicional de la audiencia que recolectó durante sus años en Crónica TV: “Lo que sí me sorprendió fue la reacción de la gente en redes y en la calle. Me puteaban más antes que me decían ‘aguante Milei’. Desde que pasó esto, hasta los mileístas vienen y me dicen, ‘che boludo, qué cama berreta que te hicieron’”.

Moranzoni contó que su salida en el canal fue polémica por como se comportaron las autoridades frente al escándalo, lo que terminó con su decisión de abandonar su programa sin despedirse. También reveló las condiciones en las cuales se encontraba en el canal: “No cobre un puto feriado en Crónica. Estuve en negro tres años”.

“Yo le di un montón al canal. El canal, por supuesto, me dio un montón también. Pero en esta conmigo se equivocaron. A mí se me vencía el contrato... Yo tenía un contrato alto. Por ahí no me lo querían renovar, no sé”, se cuestionó.

Y remarcó: “El vínculo de Crónica se terminó el día que renuncié. Porque yo renuncié”.

Sobre sus nuevos planes en los medios, trascendió que el conductor desembarcaría los domingos en América TV: “Me llamaron cuatro gerentes de programación a los dos días. Hoy creo que pasaron un mes y medio que me fui de Crónica. Todavía no llamé para pedir laburo. En estos 45 días, me han llamado de radio, de streaming, de tele. No se me caerían los anillos. Lo que pasa es que tampoco tengo claro dónde quiero seguir”.