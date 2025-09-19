FOTO: Mónica Farro desmintió burlas de sus compañeras de LAM: "No las respeto más"

Mónica Farro utilizó sus redes sociales para hablar sobre el enojo que siente por la crítica que le hicieron dos de sus compañeras en el panel de LAM, que dijeron que tenía feo olor en el pelo y se rieron de ella mientras el programa estaba al aire.

"Bueno, paso por acá para contarles un poquito de lo que me pasó con esa situación que viví en LAM, un lugar donde no es que voy de angelita invitada, sino que hoy es mi trabajo, tengo un contrato firmado", comenzó a contar Farro.

"Y lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda que lo planeó en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes. Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo", se quejó Farro.

Para la vedette, lo ocurrido fue "patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron. Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina siendo bullying".

"Matilda, que se llena la boca diciendo que ella solo habla de la ropa. ¿Y ahora qué pasó? Mentirosa y frustrada. La verdad, dos personas a las cuales yo respetaba, hoy yo no respeto más, creo que se pasaron de la raya, deberían pedir disculpas", concluyó Mónica Farro.