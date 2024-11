Mirtha Legrand y un duro cruce con Luis Brandoni: “Me criticaste por el Incaa”

Mirtha Legrand tuvo en la noche de este sábado como invitado en su mesa al actor Luis Brandoni. La diva de los almuerzos no perdió la oportunidad de reprocharle una crítica que él le hizo por apoyar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

La diva de los almuerzos lo cuestionó de manera de directa con el dedo en alto: “¿A vos te molestó que en los premios Martín Fierro yo mencionara al Incaa?”. El actor no llegó a responder cuando Mirtha continuó indagando: “Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito”, dijo.

No conforme Legrand se justificó, “Me criticabas que yo había mencionado al Incaa. Era simplemente para que no lo cerraran”.

Brandoni cuando finalmente pudo responder dijo: “Pero no creo que se cierre”, aclaró.

Mientras que Mirtha agregó: “No, no. Dan menos créditos, pero no se ha cerrado por suerte”, y para cambiar de tema le pidió a Soledad Silveyra que mostrara el look que se había puesto finalizando el debate que ella misma había comenzado.