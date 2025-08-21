Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su hija adoptiva

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron recientemente que han adoptado a una bebé, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar. La actriz, conocida por su papel en 'Stranger Things', se convirtió en madre a los 21 años.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales. “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en un comunicado.

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, son conocidos por mantener su vida privada en un perfil bajo. Sin embargo, su reciente anuncio ha generado gran interés entre sus seguidores y medios de comunicación. Esta adopción representa un paso significativo en su relación, que comenzó en 2021 tras conocerse a través de Instagram. Inicialmente, la pareja solo mantenía una amistad, pero pronto los rumores de un romance comenzaron a circular. Brown confirmó en una entrevista con Wired en 2022 que su relación evolucionó de la amistad al noviazgo.

Después de un tiempo juntos, la pareja decidió casarse en mayo de 2024 en una ceremonia íntima. Posteriormente, celebraron su unión en Villa Cetinale, Italia, en octubre de ese mismo año, rodeados de familiares y amigos cercanos. Millie compartió en redes sociales imágenes de su boda, donde se les veía intercambiando votos bajo un arco floral blanco.

La llegada de su primera hija no fue del todo inesperada, dado que Brown había expresado anteriormente su deseo de ser madre. En marzo de 2025, durante una aparición en el podcast Smartless, la actriz compartió que la maternidad siempre había sido un sueño para ella. “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake”, comentó en esa ocasión.

Brown también mencionó que, aunque su carrera como actriz y productora era importante, su vida familiar ocupaba un lugar prioritario en sus aspiraciones. Jake Bongiovi, por su parte, ha apoyado la visión de formar una familia, aunque subrayó que primero querían casarse. En el mismo podcast, Brown no descartó la posibilidad de adoptar en el futuro, resaltando que tanto ella como su esposo deseaban tener un hogar grande, similar a las experiencias de su infancia.

Además de su vida personal, la carrera de Millie Bobby Brown sigue en ascenso. En los próximos meses, se estrenará la temporada final de 'Stranger Things', donde despedirá al personaje que la catapultó a la fama. La primera parte de la temporada 5 se lanzará el 26 de noviembre, seguida por la segunda parte el día de Navidad y la tercera parte el 31 de diciembre.