Melody Luz se burló de Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

Alex Caniggia y Melody Luz se reconciliaron hace pocas semanas y decidieron darle una nueva oportunidad a su relación y a la familia que formaron con su hija Venezia.

El mediático se amigó también con su hermana Charlotte, pero la que no se lleva nada bien con Alex y su mujer es Mariana Nannis, que los echó de su departamento cuando faltaban solo diez días para el nacimiento de Venezia.

Desde ese entonces, Alex rompió vínculo con su madre, mientras que Melody fue atacada en más de una entrevista que dio la ex botinera.

Ahora la bailarina se toma con humor su mal vínculo con su suegra y así lo demostró con la publicación de un video en sus redes sociales.

“¿Cuántos millones quieres por desaparecer de la vida de mi hijo?”, se escucha en el audio que tiene el video, mientras que otra responde: “Suena interesante”. Melody le sumó texto al video y opinó: “El sueño de mi suegra”.

En una reciente entrevista que hicieron juntos en Telefe, el mediático dijo: “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venezia no vino a conocerla.”

“Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole por el tiempo ahí… Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”, agregó Melody Luz.

“Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi casa nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”, reflexionó Alexander.