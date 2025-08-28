Me sentí súper humillada: habló la ex de Nico González tras video con Rojas

Paloma Silberberg, exnovia del futbolista Nico González, habló recientemente sobre su separación y la situación que se generó tras un video en el que se lo veía junto a Sabrina Rojas. En declaraciones a un medio, Silberberg expresó que se sintió "súper humillada" por las imágenes que circularon, lo que generó un impacto significativo en su estado emocional.

La repercusión del video y los comentarios en redes sociales hicieron que Paloma Silberberg decidiera salir a hablar sobre sus sentimientos. Desde su perspectiva, la situación trascendió lo personal y alcanzó un público que no dudó en opinar al respecto, lo cual, según ella, fue extremadamente doloroso.

Silberberg enfatizó que la exposición mediática de su vida privada afectó no solo su relación con Nico González, sino también su bienestar mental y emocional. A raíz del video, miles de seguidores de ambos comenzaron a reacciones diversas, que también impactaron en su círculo cercano.

Por otro lado, Sabrina Rojas no se expresó directamente sobre los dichos de Paloma Silberberg, pero sí mostró en redes sociales su perspectiva sobre la situación. La situación generó un debate en torno a la inviolabilidad de la privacidad de las relaciones amorosas en la esfera pública.

Lectura rápida

