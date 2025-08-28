En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Me sentí súper humillada: habló la ex de Nico González tras video con Rojas

La exnovia de Nico González, Paloma Silberberg, habló de la separación. Dijo que se sintió “súper humillada” por el video de él con Sabrina Rojas.

28/08/2025 | 19:32Redacción Cadena 3

FOTO: Me sentí súper humillada: habló la ex de Nico González tras el video del futbolista con Sabrina Rojas

Paloma Silberberg, exnovia del futbolista Nico González, habló recientemente sobre su separación y la situación que se generó tras un video en el que se lo veía junto a Sabrina Rojas. En declaraciones a un medio, Silberberg expresó que se sintió "súper humillada" por las imágenes que circularon, lo que generó un impacto significativo en su estado emocional.

La repercusión del video y los comentarios en redes sociales hicieron que Paloma Silberberg decidiera salir a hablar sobre sus sentimientos. Desde su perspectiva, la situación trascendió lo personal y alcanzó un público que no dudó en opinar al respecto, lo cual, según ella, fue extremadamente doloroso.

Silberberg enfatizó que la exposición mediática de su vida privada afectó no solo su relación con Nico González, sino también su bienestar mental y emocional. A raíz del video, miles de seguidores de ambos comenzaron a reacciones diversas, que también impactaron en su círculo cercano.

Por otro lado, Sabrina Rojas no se expresó directamente sobre los dichos de Paloma Silberberg, pero sí mostró en redes sociales su perspectiva sobre la situación. La situación generó un debate en torno a la inviolabilidad de la privacidad de las relaciones amorosas en la esfera pública.

Lectura rápida

¿Quién es la ex de Nico González? Paloma Silberberg es la exnovia del futbolista. ¿Qué dijo sobre el video con Sabrina Rojas? Se sintió "súper humillada" por el video. ¿Qué impacto tuvo la situación en ella? La exposición mediática afectó su bienestar mental. ¿Cómo reaccionaron los seguidores? Miles de comentarios, tanto a favor como en contra. ¿Sabrina Rojas se expresó sobre el tema? No lo hizo directamente, pero opinó en redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho