Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y la tildó de 'manga de estafadores'

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara no tuvo descanso, así lo hizo notar el futbolista con un contundente posteo contra su ex mujer y, a pesar de que no dio nombres, el deportista tildó a la contraparte como “Manga de estafadores”.

El culebrón nacional - turco, denominado como Wandagate, sumó un nuevo capítulo y en esta oportunidad, volvió a pasar a través de una historia de Instagram del delantero del Galatasaray donde, con el dramatismo habitual, compartió una imagen de una máscara que se rompe.

El texto de la fotografía monocromática describió : “Tarde o temprano, la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”. Debajo de la postal, el futbolista sostuvo: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano, la verdad, siempre triunfa. Voy por todo, y contra todos”.

“¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, y ¡qué respuestas! ¿Que esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas”, concluyó el deportista al referirse a sus hijas Francesca e Isabella.

La publicación llegó en el marco de un ida y vuelta por una denuncia de acoso de Nara contra Icardi y un alarmante informe del Ministerio Público Tutelar sobre las menores y el vínculo con sus padres.