Mauro Icardi, ácido en redes sociales: “Despierten odiadores”

FOTO: La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su vida juntos en Estambul

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje con un tono ácido. El jugador del Galatasaray compartió la foto de su novia, Eugenia “la China” Suárez, en bikini y tomando sol desde la piscina de su mansión en Estambul.

Pero lo acompañó con un mensaje en inglés, posiblemente dirigido a Wanda Nara y a todo su entorno. “Good Morning. ¡Wake up Haters!” (“Buen día. Despiértense odiadores”), escribió Icardi.

Este mensaje no es casual. Si bien están acostumbrados a recibir críticas en redes sociales, en los últimos días, Wanda fue acusada de tener gente especialmente dedicada a denostar a su ex y a su novia desde X, Instagram o Tik Tok.

Por su parte, La China compartió el mensaje de Icardi y agregó otra foto en la cual se la puede ver en bikini, disfrutando del calor de Turquía y muy relajada desde su hogar, a pesar de los líos que aún no pudieron resolver en cuanto a las exparejas de ambos.

Mauro Icardi continúa su batalla legal con Wanda Nara y sigue sin ver a sus dos hijas, mientras que Eugenia no tiene del todo resueltas sus diferencias con Benjamín Vicuña sobre el centro de vida de los dos hijos que tienen en común.

Lejos de bajarle el tono a la pelea mediática, de todos lados incentivan para que siga creciendo y estén cada vez más lejos de encontrarle una solución.