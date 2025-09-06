En vivo

Espectáculos

Matías Alé, a un paso de casarse: aún debe concretar el divorcio con su ex

El actor y su pareja llevan tiempo juntos y, tras la romántica propuesta, se supo que aún no se concreta el divorcio con María del Mar.

06/09/2025 | 14:39Redacción Cadena 3

FOTO: Matías Alé a un paso de dar el sí con su novia, pero sin el divorcio realizado

El actor Matías Alé estuvo pocos pasos de dar el “sí” con su novia Martina Vignolo, aunque un detalle puso en jaque la relación: aún no está divorciado de su ex mujer María del Mar y, según aseguró el mismo intérprete, ocurrió por un percance en el divorcio express.

En medio de proyectos laborales que pusieron a la pareja sobre las tablas, aguardaron por encontrarse en el altar, lo que debería ocurrir el próximo 23 de octubre. Sin embargo, según el relato de Alé, se enteró del percance al querer realizar la celebración en Mar del Plata.

“Lourdes Cena, que es la jueza de paz, me pidió los datos de los dos y me mandó un mensaje en mayúsculas donde me dijo ‘Vos no estás divorciado’. Hace casi 10 años, se hizo un divorcio express, pero faltó una tasa judicial”, contó el intérprete.

Es que a la hora de realizar el acuerdo de finalización del matrimonio, Matías atravesó un difícil momento: “En marzo de 2016 estaba muy medicado y no salía de mi casa. Me hicieron firmar el divorcio y pensé que se había terminado”.

“Tenemos fecha para el 23 de octubre. Llamé a las fuentes; hace una década, las causas no estaban digitalizadas y el abogado que llevaba el divorcio se murió. Así que tenemos que firmar un oficio para que digitalicen la causa”.

“Ya presentaron el oficio para ver si lo pueden registrar. Si no llega a suceder por algo, hay mucha gente que nos quiere ayudar”, concluyó el intérprete.

Lectura rápida

¿Quién es Matías Alé? Es un actor argentino que está en pareja con Martina Vignolo.

¿Qué situación enfrenta Matías Alé? Está a punto de casarse, pero no ha finalizado su divorcio con María del Mar.

¿Cuándo planea casarse? Tienen fecha para el 23 de octubre.

¿Por qué no se ha divorciado? Por un percance en su divorcio exprés que involucró un error administrativo.

¿Qué ayudará a regularizar la situación? Un oficio que se ha presentado para digitalizar el proceso de separación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

