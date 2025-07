Martín Cirio habló sobre la carta documento que le envió La China Suárez

“La Tatiana”, hasta el apodo mediático de Eugenia “La China” Suárez fue inventado por Martín Cirio en su canal de YouTube, hasta que la actriz le envió una carta documento, aunque el streamer sostuvo que aún no hay un juicio iniciado.

“Me llegó la carta documento, pero cuando se envía eso, después hay que iniciar el juicio y todavía no pasó”, inició el influencer, al tiempo que consideró: “Para mí debe estar juntando y viendo cada stream”.

Sin embargo, Cirio no descartó que “en algún momento va a llegar” una citación para declarar ante algún tipo de causa, seguramente por difamación. No obstante, no dejó de lado su menosprecio por el conflicto mediático.

“Me ch*pa tres huevos. Me divierte. No lo juzgo desde un lugar moral. Hay cosas graves en serio. Esto es una boludez graciosa”, remarcó. Asimismo, se diferenció de la artista: “Yo me acosté con un montón de casados y lo hago ahora. No tan Tatiano porque no me hago amigo de sus mujeres”.

“Si tengo una amiga, no puedo mirar al novio con otros ojos, por más que me caliente. Si no fuera el novio, me lo garcharía”, añadió antes de lanzar una crítica predictiva hacia el vínculo de Suárez con Mauro Icardi: “Todo el tiempo se demuestra ese amor exorbitante que nadie tiene. Si empiezan así, no va a terminar bien”.