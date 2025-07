Marixa Balli rompió el silencio tras la polémica en LAM: “Soy calentona, si algo me molesta, lo digo”

Marixa Balli habló después de su descargo el LAM tras la polémica que se generó porque no fue elegida como conductora. “Estoy aliviada. Soy muy calentona y si digo algo, es porque realmente me molestó”, afirmó.

La panelista estuvo en el foco de la tormenta porque estuvo visiblemente molesta cuando Pepe Ochoa condujo el programa y las angelitas no se lo dejaron pasar por alto, incluso el propio Ángel De Brito. “Me sentí mal, no me gusta generar quilombos. Más que nada, que intenten implantar que estoy enojada con el universo. No es así”.

Frente a las versiones de una posible renuncia al ciclo, Balli fue tajante: “Mucha gente me llamó pensando que me iba a ir, pero no. Trato de que mi cabeza pueda más que mis impulsos, que mi corazón”.

La exvedette también apuntó contra el conductor y sus compañeras de panel: “Estoy muy agradecida con Ángel, él me insistió durante un año para que acepte estar en el programa. Pero me molesta que quieran hacerme quedar como si siempre estuviera enojada o con cara de orto. No me conocen, y eso no me gusta para nada”.

Finalmente, habló sobre la relación que mantiene con Yanina Latorre y Nazarena Vélez, en dónde dejó en claro que con Yanina “va a seguir como siempre” y dejó entrever que no tienen un buen vínculo. “Cada uno sabe quién es quién”, afirmó.

En cuanto a Vélez, afirmó que tiene una personalidad volátil porque no condice con lo que ella percibe detrás de cámara. “Nazarena me dice una cosa delante de cámara y una muy distinta fuera de cámara. La que sale al aire no es la que yo conozcó”, sentenció.