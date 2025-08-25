Marixa Balli reveló que está en pareja, aunque aclaró que no está enamorada
La expanelista de LAM dijo que prefiere su "vida sola" y no busca "pertenecer a alguien".
25/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3
FOTO: Marixa Balli confesó que está en pareja pero que "no está enamorada"
Marixa Balli se sinceró sobre su vida amorosa y sorprendió al declarar que, si bien está en pareja, no considera estar enamorada. La ex panelista de LAM fue invitada a "La Noche de Mirtha" (El Trece) y habló sobre sus nuevos proyectos alejados del programa de Ángel de Brito.
Tras confesar que abrirá un nuevo local de su marca personal, Mirtha Legrand le consultó a la comerciante sobre los hombres que la acompañaron en su pasado: “Tuviste novios importantes, eh”.
Con su fiel estilo relajado, Balli respondió: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida super divertida y linda”.
Karina Iavícoli, presente en la mesa de Mirtha, fue más a fondo con su pregunta: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”.
“No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, pero... bajo perfil, tranquila”, confesó.
Y reconoció: “No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.
Luego, la conductora le preguntó su opinión sobre el casamiento, a lo que Balli sostuvo que se encuentra a gusto con su independencia: "Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta".
Lectura rápida
¿Quién se sinceró sobre su vida amorosa?
Marixa Balli.
¿Dónde hizo sus declaraciones?
La Noche de Mirtha (El Trece).
¿Qué opinó sobre el casamiento?
Se siente a gusto con su independencia y no busca establecer una relación formal.
¿Está enamorada?
No, expresa que se siente cómoda pero no enamorada.
¿Qué planea abrir?
Un nuevo local de su marca personal.
[Fuente: Noticias Argentinas]