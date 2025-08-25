Marixa Balli reveló que está en pareja, aunque aclaró que no está enamorada

FOTO: Marixa Balli confesó que está en pareja pero que "no está enamorada"

Marixa Balli se sinceró sobre su vida amorosa y sorprendió al declarar que, si bien está en pareja, no considera estar enamorada. La ex panelista de LAM fue invitada a "La Noche de Mirtha" (El Trece) y habló sobre sus nuevos proyectos alejados del programa de Ángel de Brito.

Tras confesar que abrirá un nuevo local de su marca personal, Mirtha Legrand le consultó a la comerciante sobre los hombres que la acompañaron en su pasado: “Tuviste novios importantes, eh”.

Con su fiel estilo relajado, Balli respondió: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida super divertida y linda”.

Karina Iavícoli, presente en la mesa de Mirtha, fue más a fondo con su pregunta: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”.

“No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, pero... bajo perfil, tranquila”, confesó.

Y reconoció: “No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.

Luego, la conductora le preguntó su opinión sobre el casamiento, a lo que Balli sostuvo que se encuentra a gusto con su independencia: "Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta".