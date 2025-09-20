En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mariano Iudica asumirá la conducción de "Polémica en el Bar" en América TV

El presentador estará al frente de una nueva temporada del icónico programa, pero esta vez, promete su versión más política.

20/09/2025 | 11:53Redacción Cadena 3

FOTO: “Si logro hacer Polémica en el bar, va a quedar muchos años”: Mariano Iudica conducirá el ciclo en América

El conductor Mariano Iudica estará al frente de un nuevo ciclo del icónico programa Polémica en el bar y deseó que el magazine que presentará los lunes 22 horas por América “quede muchos años”.

En 1963, Gerardo y Hugo Sofóvich crearon el formato humorístico y de actualidad, sin embargo, ahora tendrá una vuelta de rosca, ya que el presentador pasó por varias etapas antes de tomar las riendas y así lo contó en Splendid AM990, en diálogo con Fabián Doman por “Ensobrados”.

“Cuando me llamaron, yo era uno de los beat five en Telefe y cobraba por no trabajar al igual que Susana, Marley, Wanda y Santiago del Moro. Me llamó Juan Cruz Ávila y la idea era hacer todo humor por lo que me entusiasmó”, explicó Iudica.

“Se me complicó contratar a la selección que pensaba, así que me ofrecieron hacer Trato Hecho. Pero bajo ningún punto de vista pensaba en conducir un programa de entretenimientos en América para salir a competir contra La Voz o Guido. Para mí, América es otra cosa”, continuó el conductor.

“Cuando llegó la propuesta de polémica ultra político se me encendió la llama y si lo logro hacer, es un programa que se puede quedar muchos años”, cerró el comunicador en la previa al ansiado regreso que dará que hablar por las figuras que incluirá.

Lectura rápida

¿Quién conduce Polémica en el Bar?
El conductor es Mariano Iudica.

¿Cuándo se presenta el nuevo ciclo?
El nuevo ciclo se presentará los lunes a las 22 horas por América.

¿Qué promete el nuevo formato?
El nuevo formato promete una versión más política del programa.

¿Quiénes crearon el programa originalmente?
El programa fue creado en 1963 por Gerardo y Hugo Sofóvich.

¿Qué dijo Iudica sobre el futuro del programa?
Iudica expresó que si el ciclo tiene éxito, podría quedarse muchos años al aire.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho