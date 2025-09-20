Mariano Iudica asumirá la conducción de "Polémica en el Bar" en América TV
El presentador estará al frente de una nueva temporada del icónico programa, pero esta vez, promete su versión más política.
20/09/2025 | 11:53Redacción Cadena 3
FOTO: “Si logro hacer Polémica en el bar, va a quedar muchos años”: Mariano Iudica conducirá el ciclo en América
El conductor Mariano Iudica estará al frente de un nuevo ciclo del icónico programa Polémica en el bar y deseó que el magazine que presentará los lunes 22 horas por América “quede muchos años”.
En 1963, Gerardo y Hugo Sofóvich crearon el formato humorístico y de actualidad, sin embargo, ahora tendrá una vuelta de rosca, ya que el presentador pasó por varias etapas antes de tomar las riendas y así lo contó en Splendid AM990, en diálogo con Fabián Doman por “Ensobrados”.
“Cuando me llamaron, yo era uno de los beat five en Telefe y cobraba por no trabajar al igual que Susana, Marley, Wanda y Santiago del Moro. Me llamó Juan Cruz Ávila y la idea era hacer todo humor por lo que me entusiasmó”, explicó Iudica.
“Se me complicó contratar a la selección que pensaba, así que me ofrecieron hacer Trato Hecho. Pero bajo ningún punto de vista pensaba en conducir un programa de entretenimientos en América para salir a competir contra La Voz o Guido. Para mí, América es otra cosa”, continuó el conductor.
“Cuando llegó la propuesta de polémica ultra político se me encendió la llama y si lo logro hacer, es un programa que se puede quedar muchos años”, cerró el comunicador en la previa al ansiado regreso que dará que hablar por las figuras que incluirá.
Lectura rápida
¿Quién conduce Polémica en el Bar?
El conductor es Mariano Iudica.
¿Cuándo se presenta el nuevo ciclo?
El nuevo ciclo se presentará los lunes a las 22 horas por América.
¿Qué promete el nuevo formato?
El nuevo formato promete una versión más política del programa.
¿Quiénes crearon el programa originalmente?
El programa fue creado en 1963 por Gerardo y Hugo Sofóvich.
¿Qué dijo Iudica sobre el futuro del programa?
Iudica expresó que si el ciclo tiene éxito, podría quedarse muchos años al aire.
[Fuente: Noticias Argentinas]