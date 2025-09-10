María Fernanda Callejón regresa al teatro donde fue vedette durante 15 años

María Fernanda Callejón volvió a subirse a las tablas con la obra “Viuda e hijas” en el mismo teatro en donde actuó como vedette durante 15 años, sin embargo, reveló que, esta oportunidad se convirtió en especial porque su hija ya comenzó a acompañarla a los ensayos.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y a días del estreno de la pieza teatral, Callejón compartió su emoción por “volver a la calle Corrientes, en el teatro Tabarís”: “Hice 15 años de vedette. Hoy se llama Multitabarís. Debuté ahí, con Moria y Sofía Gala recién había nacido. Hoy, ella hace de mi hermana y Nora Cárpenas, de mi mamá.

“El teatro empezó a resurgir y por esto estoy feliz de volver al circuito teatral de donde nunca me fui, pero sí estuve ausente, por la maternidad, sobre todo en algunas partes de la infancia de Giovanna”, añadió.

El comentario a parte fue dedicado a la niña, fruto de su relación con Ricardo Diotto, su ex marido al que le inició una fuerte denuncia por violencia de género. No obstante, al hablar sobre Giovanna, de 10 años, se le iluminó la cara: “También le pedí permiso a ella y me dio el ‘ok’, incluso, mañana viene a ver un ensayo”.

Un tema de debate, que el mismo Saa planteó, es el uso de redes sociales en los hijos menores de los famosos, ante esto, la intérprete consideró que la niña “tiene su cuenta de Instagram desde que nació y, mientras se la regulen los padres, no pasa nada”.

Asimismo, Callejón contó que Giovanna inició su carrera artística de la mano de la escuela de Cris Morena y que las redes sociales resultaron una “herramienta” diferente a las de su propia generación: “es una utilidad de pertenencia, no podés negarlo, hay que supervisarlo y ser un adulto responsable”.

“Mi hija no está expuesta, ni yo la expongo. Si el público me apoyó desde antes de mi maternidad ¿Por qué le tengo que tapar la cara a Giovanna? Sí, cuidarla y protegerla mucho. Por el lado artístico, no puedo dejar de acompañar su sueño, sería una mamá muy cruel si no lo hago”, concluyó la intérprete.