Marcela Tauro abandonó Intrusos tras fuerte cruce con sus compañeros de panel

La panelista Marcela Tauro se retiró furiosa del programa Intrusos por una fuerte discusión con sus compañeros, lo que Rodrigo Lussich calificó como “una situación gravísima” y la periodista terminó por considerar que es “La icónica del programa”.

El cruce inició cuando brindaban información sobre Beto Cesar, quien sería el responsable de que Carmen Barbieri estuviera al tanto de la infidelidad de Santiago Bal, así que Andrea Taboada opinó: “Confiaba en el ojo artístico de él” y la protagonista del enojo cuestionó: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.

Pero este ida y vuelta disgustó a Marcela que se levantó para irse y arrojó: “Entiendan lo que queremos decir”, a lo que Pablo Layus aportó un comentario y la panelista insistió: “Ya sé Layus, no hablo más”. Al ser consultada por los conductores sobre el motivo de su enojo, Tauro ironizó: “Entendés lo que quiero decir, son tan buenos, Taboada y vos -Layus-”.

Como respuesta, Layus apuntó: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”. Así que el enojo se aseveró: “En este momento, decreto que me retiro”, apuntó Marcela ante la sonrisa de su compañero.

“A mí no me va a decir. Soy la icónica del programa”, continuó mientras se retiraba del estudio. No obstante, Karina Iavicoli intentó continuar con la columna sobre Barbieri, pero Lussich la detuvo en seco: “Esperá, estamos en una situación gravísima, se retiró del piso”.

En línea, Lusich continuó: “Vamos a respetar a Karina, que es la icónica del programa y dijo que no va a volver, una cosa inesperada porque estábamos en una discusión normal, pero a ella le molestó que ustedes no entendieran lo que quiso decir”.

En cuanto el conductor señaló que el conflicto había iniciado con Layus y Taboada, ésta última apuntó: “A mí no me mezcles con el señor. Dije lo que pensaba”.