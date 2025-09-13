Magui Bravi reveló el prejuicio que enfrentó en su carrera actoral

La actriz y bailarina Magui Bravi reveló en la mesa de Mirtha Legrand el duro prejuicio que debió enfrentar para abrirse camino en el mundo del cine, a pesar de haber filmado más de 25 películas. La artista confesó que su fama como bailarina le cerró puertas al inicio de su carrera actoral: "Estaba ese prejuicio de ‘ah, es la chica que baila, ya la conozco’".

En un mano a mano con la conductora, Bravi explicó que, aunque estudió actuación toda su vida, las oportunidades iniciales llegaron por el lado de la danza. Según supo Noticias Argentinas, la actriz detalló la lucha que implicó cambiar esa percepción: "Rogaba todo el tiempo que por favor me tomaran un casting (...) hasta que de a poco en los castings me dejaron hablar y de ahí no paré más".

La maternidad y la "culpa" de volver a trabajar

Magui Bravi, quien fue madre de Galileo hace un año y medio, también habló de cómo la maternidad redefinió su carrera. "Hoy no bailo más, tengo un bebé que es lo más hermoso del mundo y que me cambió la vida", contó emocionada.

Sin embargo, confesó que para poder retomar su trabajo como actriz, tuvo que tomar una decisión que le generó un dilema personal. "Lo mando a un maternal, porque me encontraba a las ocho de la noche, después de haber estado todo el día con él, leyendo los guiones y no podía, me quedaba dormida", explicó.

"Esto lo cuento con culpa, porque me da cosa enviarlo desde tan chiquito a un maternal, pero lo cierto es que recuperé un poco de tiempo. Lo que me dio este colegio es el poder volver a agarrar un trabajo, aceptar un papel", concluyó la actriz.